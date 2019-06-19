南投縣觀光產業聯盟協會與大埔里地區觀光協會，為讓南投縣觀光產業經濟起飛，今19日結合縣政府、埔里鎮公所與日月潭國家風景區管理處及全省各大旅行社，在埔里牛耳藝術渡假村舉辦一場盛大的「2019南投夏日風情–水沙連觀光新品發表暨旅行業媒合會」，吸引在地數十家觀光產業熱烈參與，盼能再創南投觀光新熱潮。
南投縣觀光產業聯盟理事長林志穎指出，近年體驗式旅遊越來越受遊客喜愛，南投各主要旅遊景點與軸線周邊，近年都開發出各種具在地特色的主題產品，包括生態、農業、文化工藝、觀光工廠、伴手禮、餐廳、紅茶、咖啡、農村社區產業、旅館、民宿等都普受注目，並成為遊客新選擇。
舉辦「2019水沙連觀光新品發表暨旅行業媒合會」，就是希望透過這項活動，促進南投在地亮點產業與全省約40家旅行業的合作機會，將水沙連創新的旅遊組合產品涵蓋娛樂、DIY 體驗、研學、食農教育等與旅行社行程的需求連結，共創雙贏。
今天的活動就普受旅行業者與觀光產業界的重視並熱烈參與，大埔里觀光發展協會特地邀請在地特色產業，在活動中完整呈現，包括生態村賞蛙賞蝶體驗、筊白筍、菇類食農教育、漆器、造紙傳承產業文化、紅茶咖啡手作學習以及巧克力小鎮等各種多元精彩的主題場館，成了與會貴賓參觀的焦點，並成功開創大埔里地區特色遊程與夏日風情觀光發展的新契機。
(中時 )
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