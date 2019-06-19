▲埔里觀光產業元首館在會中展出在地特色的拌禮。（楊樹煌攝）

▲會場展出的在地特色農特產品包括茭白筍及刺蔥等，讓與會貴賓都感興的趣駐足觀賞。（楊樹煌攝）

▲參與水沙連觀光新品發表暨旅行業媒合會的各大旅行社及觀光產業界代表。（楊樹煌攝）

南投縣觀光產業聯盟協會與大埔里地區觀光協會，為讓南投縣觀光產業經濟起飛，今19日結合縣政府、埔里鎮公所與日月潭國家風景區管理處及全省各大旅行社，在埔里牛耳藝術渡假村舉辦一場盛大的「2019南投夏日風情–水沙連觀光新品發表暨旅行業媒合會」，吸引在地數十家觀光產業熱烈參與，盼能再創南投觀光新熱潮。

南投縣觀光產業聯盟理事長林志穎指出，近年體驗式旅遊越來越受遊客喜愛，南投各主要旅遊景點與軸線周邊，近年都開發出各種具在地特色的主題產品，包括生態、農業、文化工藝、觀光工廠、伴手禮、餐廳、紅茶、咖啡、農村社區產業、旅館、民宿等都普受注目，並成為遊客新選擇。

舉辦「2019水沙連觀光新品發表暨旅行業媒合會」，就是希望透過這項活動，促進南投在地亮點產業與全省約40家旅行業的合作機會，將水沙連創新的旅遊組合產品涵蓋娛樂、DIY 體驗、研學、食農教育等與旅行社行程的需求連結，共創雙贏。

今天的活動就普受旅行業者與觀光產業界的重視並熱烈參與，大埔里觀光發展協會特地邀請在地特色產業，在活動中完整呈現，包括生態村賞蛙賞蝶體驗、筊白筍、菇類食農教育、漆器、造紙傳承產業文化、紅茶咖啡手作學習以及巧克力小鎮等各種多元精彩的主題場館，成了與會貴賓參觀的焦點，並成功開創大埔里地區特色遊程與夏日風情觀光發展的新契機。

(中時 )