向日葵學園19日上午在竹塘基督長老教會舉辦畢業音樂會，不少歷屆畢業生專程請假返回母校觀禮，4名國中少女在愛與信仰中畢業了，3人考上護專，1人考上員林家商，未來都將繼續升學。
專門承接中輟生進行輔導復學的向日葵學園自2003年開辦，目前有9名學生就讀，畢業典禮安排詩歌、陶笛等各式樂器演奏，並展示拼布、美術等靜態作品成果，場面溫馨感人。
考上崇仁醫護管理專科學校餐飲管理科的小惠說，進學園後學到、改變很多，深深體認許多機會都超縱即逝，要努力才能把握。尤其品格教育與兩性健康課程中，更讓她體認人際關係、兩性行為的安全界限，理解「性不等於愛」。
她說，當老師說她是上帝給這世界的祝福，她知道自己不孤單，會有一群人一直在背後默默守護關心，她學會珍愛自己、產生自信與安定感。這次教育會考成績是3B2C，作文拿到5級分，下個階段再遇到困難一定會堅持下去，不再輕言放棄。
學園主任張淑容說，17年來共有225名學生進入學園就讀，有115人畢業，其中三成畢業後已進入職場工作，七成繼續升學，有15人一路念到大學畢業，目前有1人正就讀於國立彰化師範大學研究所。
(中時 )
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