有關「加拿大籍軍艦2艘，於18日航經臺灣海峽」乙節，國防部今（19）日表示，加拿大籍軍艦航經臺灣海峽自由航行，國軍依規定運用聯合情監偵，全程嚴密掌握我國周邊海、空域動態，維護區域和平與穩定，期間並無異狀，請國人放心。

國防部指出，2艘加拿大籍軍艦於18日航經台灣海峽。此前有媒體報導，根據公開船隻位置的「marinetraffic」網站顯示，加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「里賈納號」（HMCS Regina），18日凌晨由南向北穿越台灣海峽。「里賈納號」在航行時，一度打開「船舶自動辨識系統」（AIS）。

有大陸微博軍事博主18日發文稱，加拿大巡防艦及補給艦由南向北穿越台灣海峽，進入東海。另有台灣網友在「PTT」BBS站爆料，加拿大軍艦將前往東海及黃海對北韓貨輪進行偵察，執行聯合國對北韓的制裁。

「里賈納號」和補給艦「阿斯特里克斯號」（MV Asterix）6月10日至13日前往越南金蘭灣訪問，目的是擴大加拿大與越南的防務合作關係。根據日本海上自衛隊資訊，「里賈納號」於13日至15日，和日本海上自衛隊船艦在南海、越南外海進行聯合操演，日本派出三艘護衛艦，

資料顯示，「里賈納號」為加國海軍哈利法克斯級巡防艦第五號艦，滿載排水量超過4500噸，搭載魚叉反艦飛彈、「RIM-162」防空飛彈、反潛魚雷、方陣快砲等武裝，戰力相當均衡，為加國海軍的主力作戰艦艇。

(中時 )