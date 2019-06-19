台灣女子運動選手展現「女力」，屢在國際賽屢創佳績，而羽球世界球后戴資穎更是深受台灣球迷喜愛的球星，小戴場上場外展現出來的霸氣，就連可以舉起將近3個小戴的舉重女神郭婞淳，都笑說看到小戴會怕。

郭婞淳今天和射箭國手譚雅婷一同出席三星公益路跑活動，兩人如今在奧運、亞運及單項世錦賽都有獎牌紀錄，而且都是1993年11月出生、參加過2010新加坡青年奧運，加上1994年6月出生的羽球世界球后戴資穎，年齡相仿的幾位女將，成了台灣體壇的驕傲。

被問如何看同一批女子選手的出色表現，譚雅婷表示：「我想要展現我可以跟得上男生、甚至超越男生的表現，我覺得運動這件事不是只有男生可以做，女生也可以，我們這幾個能這樣，我相信大家想要拚的決心一定有，所以才能國際賽繳出成績。」

郭婞淳則半開玩笑說：「我們這世代的女生好像都這樣子，像是小戴非常有個性，我覺得她在場上展現出來的霸氣，讓我覺得她連走進國訓中心的餐廳我都會怕，真的很有氣場！」

除了霸氣，不服輸的精神更是「女力」發揮無窮的一大動力，郭婞淳補充：「以舉重領域來說，其實我們這一批素質很高，從亞青少、亞青、世青，長期下來對手就那幾個，共同競爭之下大家都一直想要贏過對方、一直成長，不會有遠遠誰落後，例如某人輸了，下一次就想要贏回來，是這樣的良性競爭激勵彼此成長。」

舉重項目2020東京奧運參賽資格賽期間從2018年11月1日到2020年4月15日分成三期，目前進入到第二期，資格賽期間選手至少必須參加六場國際舉重總會IWF承認、指定之賽事，至少二場比賽與奧運相同量級比賽、至少參加一場金牌等級賽事加金牌等級獲銀牌等級賽事，另外，每一個期間至少參加一場賽事，郭婞淳透露，自己接下來最關鍵的比賽是今年9月份世錦賽，只要能夠締造佳績，2020東京奧運參賽資格就會比較穩。

郭婞淳目前的訓練、比賽行程，陸續是下周到北市大訓練，7月16日回高雄國訓中心，7月18日前往日本早稻田大學移地訓練，8月初回台進行9月世錦賽集訓。

(中時電子報)