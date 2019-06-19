王少偉透露謝忻狀況不好。(取自謝忻IG)

謝忻與「浩角翔起」阿翔爆出擁吻不倫戀，不僅被貼上心機小三罵名，還與阿翔雙雙遭經紀公司全面停工，演藝事業岌岌可危。然而二度離婚都傳出有小三介入的劉至翰，今日也在社群網站有感而發地寫下一段話，希望大家「留條路讓人走」，明顯在指謝忻一事。

曾和謝忻傳出緋聞的王少偉，今日受訪透露謝忻在不倫戀曝光後的慘狀，稱謝忻在事發後曾打電話給他，電話中哭得唏哩嘩啦，哭到連話都說不清楚，還稱謝忻現在狀況不好，自己關在家中足不出戶。

或許是也曾因感情問題被網友罵翻，劉至翰稍早就在臉書有感而發寫下一段話，希望外界留謝忻一條路走，「人一生、誰無過？用自己認為的想法，說三道四批評就無過？人生本就難....日子必須過！！摀上耳朵、閉上眼睛、合上嘴巴！留條路讓人走吧。」

但網友就似乎不買單，還在劉至翰臉書下方PO出以謝忻、阿翔與阿翔妻為主角的「犀利閨蜜」合成圖，圖片中更諷刺寫著：「那條線沒拿捏好，真的很不好意思。」

(中時電子報)