電影在坎城導演雙週時舉行全球首映。（東昊提供）

電影《最親愛的陌生兒子》將親情拉鋸戰，搬上號稱21世紀最大火藥庫的中東舞台，以充滿爭議的敘利亞伊斯蘭國作為故事背景，讓電影別具看頭。電影裡，父親為了尋找無故消失的兒子，不惜變賣家中唯一的代步車當作旅費，卻在家裡收到了一則影片讓他當場傻眼。

失聯已久的兒子，寄了一封email給父親，附上一則影片。原先打算在國內升大學的兒子，竟然在逃家後與一名女子產下一子，而影片就是兩位新手爸媽抱著初生嬰兒。蓄了一臉鬍子的兒子，似乎開心地說著什麼話，但因收音不良所以沒有聲音出來。在電腦前急得發瘋的母親悲喜交加、束手無策，面對兒子的落腳處竟然是ISIS，還生下了此生應該不會有機會見到面的孫子，爸爸忍住落下狠話的衝動，也無法獻上真心的祝福。最親愛的兒子，成為了一位陌生人。

曾經以首部作品《推銷員之戀》獲得柏林影展肯定的新銳導演班阿提亞（Mohamed Ben Attia）在訪談時表示，他很幸運在同一天試鏡找到兩位完美演員。飾演父親的德里夫（Mohamed Dhrif）渾身散發著溫柔堅定的氣質，與電影設定不謀而合。在拍攝期間，德里夫一度擔心演得不夠用力，但導演反而說服他忘記演戲這件事，獲得了埃及艾爾古納電影節最佳男主角獎。飾演兒子的演員則是當天負責試鏡的場記，現實生活中是一位音樂家，兩人之間的化學作用，將子女與父母永遠無法消弭的溝通隔離感深深刻劃出來。

台灣發行片商此次與麥田出版合作，只要將電影票根投入戲院抽獎箱，或拍照票根私訊片商粉專，即有機會獲得存在主義代表作、諾貝爾文學獎得獎小說《異鄉人》最新誠品獨家書衣限量典藏版。電影6月21日起，光點華山電影館、光點台北 、誠品電影院、喜樂時代影城南港店、桃園統領威秀影城、SBC 星橋國際影城上映（台中中山73影視藝文空間 6／28—6／30三日連映，高雄市電影館預計8月接映）。

(中時 )