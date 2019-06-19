台中市議員羅廷緯、陳本添等19日市政總質詢時，為孕婦及幼兒請命，要求市府應增設親子停車格，以利親子家庭停車以免危急安全。交通局長葉昭甫說，目前台中市路外與路邊停車場已設有1818格親子車格，供親子家庭使用；6月29日起違規佔用親子車格，將依法罰鍰600元至1200元。

捍衛親子權益，打造友善城市！市議員羅廷瑋、陳本添，19日共同關心台中友善親子停車環境的政策，要求市府應於各停車場增設親停車格，方便孕婦及載有6歲以下幼兒的家長停車，避免停車後還要長途步行才能到目的地徒增風險。

市議員李榮鴻要求市政府盡快處理海線偏鄉柏油路面年久失修問題。他說，自來水公司在大甲、大安、外埔地區埋設自來水管，但挖掘施工後卻只有簡單回填，導致路面凹凸不平影響用路安全；建設局、經發局應盡快和自來水公司協調，儘速處理。

葉昭甫說，乘載孕婦或6歲以下兒童車輛，停車時如要使用親子車格，應將親子停車證放在汽車前擋風玻璃明顯處，以利管理人員查核。另依「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，自今年6月29日起，未符合使用親子車格資格民眾，違規佔用將處600元至1200元罰鍰。

市府強調，針對自來水公司埋設管線後，未落實回填影響用路安全，將儘速與自來水公司協調處理。

(中時 )