梁朝偉（左起）、杜鵑、郭富城、翁子光。（圖／翻攝自翁子光微博）

影帝梁朝偉最近出席新片《風再起時》記者會，導演翁子光爆料，梁朝偉拍這部作品時幾乎每個晚上打電話罵他，原來是因為梁朝偉對角色要求甚高，為了其中的鋼琴戲，天天要練琴8到10小時，時間長達3個月，但最後梁朝偉也因此愛上彈琴，翁子光笑說：「現在他反而要感謝我」。

導演翁子光過去拍過代表作《踏血尋梅》，最近他和郭富城再度合作，並邀來梁朝偉、杜鵑合拍新戲《風再起時》，眾人最近在上海電影節舉行記者會，逗趣的梁朝偉自曝為拍這部戲，被導演要求「做一些非常沒有可能的任務」，其中一項便是彈鋼琴，而且要彈好節奏很快的曲子，令梁朝偉很想投降。

梁朝偉說，自己後來決定瘋狂練習，拍戲時就找空檔練習，翁子光則說，後來剪輯電影時，發現梁朝偉很厲害，每個音都彈中了，力證梁朝偉的實力絕不是靠配音，他也說梁朝偉在那3個月內每晚都打電話罵他，「但現在他感謝我，現在他在家裡買了鋼琴，彈鋼琴已經成為他的愛好了」。

(中時電子報)