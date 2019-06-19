8旬翁清理箱涵 疑天熱暴斃 18:572019/06/19 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中時電子報 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市1名李姓老翁（83歲）今（19）日下午3時許，被發現倒臥在安樂區崇德路住家旁的溝渠，身亡多時，家屬到場後十方難過。據悉，李翁常常想清理排水不良的溝渠箱涵，家人建議找里長、區公所協助，但李翁仍自行去清，可能因此發生意外，詳細死因尚待檢警釐清。 (中時 ) #溝渠 #身亡 #箱涵 #安樂區 #崇德路 也許您會感興趣 推薦閱讀 與積水的距離 是清溝程度 18:282019/06/17 生活 埃及首位民選總統穆爾西出庭時昏倒身亡 終年67歲 00:332019/06/18 國際 資深歌手江明學 租屋處自殺身亡 10:152019/06/18 娛樂 槍擊身亡警解剖 法醫X光機查死因 16:042019/06/18 社會 高市清淤量是去年3倍 嚇壞人 04:102019/06/19 政治要聞 社會熱門新聞 謝忻成棄子 名律師稱關鍵是「聚寶盆」 - 社會 女大生酒後遭性侵 男：套子她給的 - 社會 天道盟大哥為妻押建商討債 吃官司 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 小娃發燒抽搐癱軟 永靖警開道護送就醫 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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