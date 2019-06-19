基隆市1名李姓老翁（83歲）今（19）日下午3時許，被發現倒臥在安樂區崇德路住家旁的溝渠，身亡多時，家屬到場後十方難過。據悉，李翁常常想清理排水不良的溝渠箱涵，家人建議找里長、區公所協助，但李翁仍自行去清，可能因此發生意外，詳細死因尚待檢警釐清。

(中時 )