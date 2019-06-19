今日新莊球場賽前出現味全龍相關人員，包含頂新集團三董魏應充以及領隊吳德威等人，他們為未來味全龍隊主場做探訪，了解球場設備並參觀，並表示近期將持續拜會現有四球團的主場，下週將參訪中信兄弟主場洲際棒球場，魏應充董事長表示，「希望台灣棒球能活絡起來。」

新竹球場仍在整修、天母球場評估後客觀條件上不符需求，外傳斗六棒球場會是不錯的選擇，不過領隊吳德威並沒有把話說得肯定，「還沒跟各縣市政府談，大家可能會這樣猜(主場設在斗六)，但因為這件事需要多方合作，所以不好意思不能多說什麼。」

中職下週一將召開會員大會，經確認後味全龍便正式完成加盟程序，屆時運動家育樂公司廖了以董事長也會出席，而運動家目前認養斗六棒球場，外界猜測味全龍很有可能在記者會上公布選擇斗六棒球場作為訓練基地，不過吳德威也僅說尚未簽約，還在洽談中。

領隊吳德威表示做任何決定前會先做好所有功課，因此才會有拜訪全台各球場的行程，但各縣市都尚未公布球場認養條件，因此味全龍無法有進一步動作。

(中時電子報)