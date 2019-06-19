高雄市長韓國瑜今天下午出席教育局和模範生及市長獎畢業生合照活動，和一名獲頒模範生獎的國三生合影時，該名學生當面直言，韓市長選總統可笑。韓國瑜稍後被問到此事，回應說，國三就敢表達想法非常好，應給予尊重。讓網民不禁大讚風度真好。高雄市觀光局長潘恆旭也在臉書稱讚說，這叫做勇氣與胸襟。

該名國三生從韓國瑜手中接過模範生獎狀時，對著韓國瑜說，「你要去選總統這件事情，真的太可笑，不要讓你的感性，壓過你的理性。」「請市長醒一醒，既然選前做了這麼多承諾，現在又要去選總統，當然對名譽也有點不太好的地方。」韓市長當時則笑著拍拍他的肩膀。

韓國瑜後來被問到此事，他回說，國中三年級就敢把心中的想法表達出來，應給予尊重。據《聯合報》報導，韓國瑜還說，很多高雄市民朋友對這件事心中也是矛盾的，他也都給予尊重，台灣是自由民主的社會，大家都可以表述心中的意見，15歲學生願意表達自己的意見，可說勇氣可嘉。

有網民在PTT貼文指出，韓總真有風度，還好韓總看他只是小孩子才會這樣講話。沒關係，高雄市有89萬人支持韓總，就算遇到幾個綠營的反對聲音，那也無所謂，韓總加油，繼續拚經濟。

鄉民們也呼應說：「小朋友長大之後就會知道身不由己這個詞。」、「韓總加油！高雄人感受得到！」、「對於學生說法，完全尊重，好不好，謝謝！」、「是人民太苦了，韓總才會出來競選總統。」

(中時電子報)