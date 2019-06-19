▲南投縣副縣長陳正昇等主持「我愛閱讀」閱讀護照頒獎典禮開幕式。（楊樹煌攝）

▲18℃文化基金會董事長茆晉祥頒獎表揚閱讀高手。（楊樹煌攝）

南投縣副縣長陳正昇今19日前往正瀚生技公司國際會議廳，出席「我愛閱讀」閱讀護照頒獎典禮，表揚第13期我愛閱讀護照個人獎閱讀高手13位、心得達人36位以及「愛看書」、「愛活動」、「愛寫作」三個認證項目選出36項學校團體獎、9項鄉鎮市圖書館的全縣總評獎等。

會中並與18℃文化基金會董事長茆晉祥、董事陳綢阿嬤、執行長王又興、董事王漢智及正瀚生技公司董事韓光甫等與會貴賓共同開啟禮物盒，宣布3.0版「熊愛閱讀」新護照正式啟動，儀式簡單隆重。

陳副縣長表示，縣府與18℃文化基金會合作辦理的「我愛閱讀」閱讀護照活動，已持續辦理6年共13期，今年頒獎活動特別選擇在正瀚生技園區辦理，別具意義。

因「我愛閱讀」8年前從埔里小鎮發起，起初參與規模約千餘人，縣府於6年前與該基金會攜手推廣到全縣，辦理13期認證活動中，參與認證學生人數達248440人次，完成護照認證數達164,286本，成果相當亮麗，讓南投縣閱讀風氣能名列全國前段班。

陳副縣長也表示，此次參與閱讀認證學校有116所，認證學生規模達18,991位，共閱讀545,507本書，平均每位小朋友在本期107年7-12月認證活動期間閱讀了28.7本書。在這麼多的閱讀好手能獲得閱讀高手及心得達人表揚，相當不容易，他們的閱讀質量令人驚嘆，學習、活動和表達能力也高於一般水平，成為他們終身的財富。

為擴大閱讀效益，縣府文化局、教育處及18℃文化基金會一起推動「我愛閱讀」閱讀認證活動升級，3.0版將以「熊愛閱讀」新護照方式呈現，加入多元互動模式，鼓勵學童養成閱讀好習慣，奠定競爭軟實力。

茆董事長表示，「熊愛閱讀」新護照活動，除了延續過去巧克力獎勵外，獎勵品的內容也大幅擴充，同時巧克力叔叔說故事列車也一改過去主動出擊方式，改由透過學生從閱讀及認識生活學習環境中尋找動人題材，轉化為文字心得或圖畫，寫信給巧克力叔叔，再由巧克力叔叔擇優前往該校說故事，強化學童表達與觀察能力，說故事列車也增加小朋友最愛的冰淇淋，相信更能激勵學童勇於表現。

另最值得一提的是，名間鄉中山國小全校共67位學生，在活動期間共閱讀10,555本書，平均每位閱讀157本書，還參加710場藝文活動、寫作1,393篇心得，為本次全縣最愛閱讀、最有藝文欣賞活力及寫作能量最強學校。

圖書館總評方面，國姓鄉立圖書館為全縣最高「愛看書」、「愛活動」、「愛寫作」的第一名，魚池鄉立圖書館獲「愛看書」、「愛活動」、「愛寫作」第二名佳績，名間鄉立圖書館獲「愛看書」、「愛活動」、「愛寫作」第三名佳績。

(中時 )