台中市第2例秋行軍蟲確診案發生於清水區約4分地玉米田，台中市政府農業局6月16日砍除玉米植株，6月17日完成現地焚毀，將再加掛性費洛蒙誘捕器持續監控3個月。農業局表示，由於台灣已陸續捕獲成蟲，全台即日起防疫進入第二階段，不以焚燒及掩埋處理，直接噴藥滅蟲。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局6月17日發布，包括金門、馬祖、澎湖及台灣本島，分別發現21件、55隻秋行軍蟲成蟲。台灣本島縣市為新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣及花蓮縣。

農業局指出，由於已出現成蟲，中央宣布即日起全台防疫進入第二階段，防疫不以焚燒及掩埋處理，而直接噴藥滅蟲。農地如發現秋行軍蟲，將劃定管制區，由農業局針對區域內所有植株督導噴灑藥劑防治，周圍並劃定緩衝區，巡察寄主植物是否有卵塊及幼蟲，輪流使用不同機制的藥劑，以免產生抗藥性，並懸掛性費洛蒙誘集器。

農業局提醒農民持續加強田間管理及綜合防治，防檢局先前已公告緊急防治用藥，包括賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等，有機農田可施用蘇力菌防治。

(中時 )