世新大學一名呂姓男大生昨在臉書上傳一段影片，內容是一名同校的柯姓男學生闖入他的宿舍房間，指稱他像「娘娘腔一樣活著」，引發社會高度關注，世新大學副校長陳清河今(19)日下午對外說明，強調粗暴言行就是不對，校方秉持從教育角度處理，盼妥善處理，至於是否懲處，則要等性平會調查完畢。

根據呂姓男大生18日凌晨公布的影片中，一名身材壯碩同校男大生和幾名同學闖入，辱罵正在拍攝影片自保的呂姓同學「像個娘娘腔一樣的活著啊！你連正面回答問題都不敢」，對於此起涉及性別的校園霸凌事件，陳清河表示非常遺憾，但此案牽涉到性別平等，校方處理態度十分謹慎，依性平法中規定，24小時之內要完成通報，因此在宿舍管理員通報之後，校安人員就接手。

陳清河也提到，在通報之後，諮商中心就加入輔導，在加害者與被害者之間都進行諮商，並沒有像網路說的置之不理，只是因為這起爭議牽涉到性平問題，所以校方採取低調處理，而後進入性平小組，而校長吳永乾跟副校長都是委員，在加上學校性別所的專家，目前已經依法處理，但處理需要時間，之後會做非常完整的報告，但時程沒這麼快，請各界諒解。

針對未來將如何處理性別霸凌問題，陳清河也說，未來會跟校內性別所、性平委員會共同思考與研擬，但孩子在成長過程會有觀念上誤差，乃是要從教育的觀點來處理，粗暴的行為就是不對的，但教育應是要治本，不只是治標。

世新大學則回應，該校向來重視性別平等教育，更積極關懷學生，提供所需之必要協助。這起事件係屬個案，無涉本校師生及校友，校方於知悉事件第一時間，即啟動性別平等教育委員會（下稱性平會）程序，依性別平等教育法規（下稱性平法）21條，於24小時內進行校安通報，積極對雙方當事人進行諮商輔導，依法成立調查小組啟動調查程序，以上過程教育部皆全盤掌握。倘有不實言論，致本校校譽受損，將不排除循法律途徑救濟。

(旺報 )