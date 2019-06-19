中華郵政物流中心公開招租案引發爭議，董事長魏健宏、總經理陳憲着遭拔後，由交通部政務次長王國材暫時代理董事長，交通部今日宣佈，將由前交通部長吳宏謀擔任董事長，28日正式上任。王國材表示，歷年來沒有交通部長任職郵局董座，吳宏謀是非常適合的人選。郵政工會則認為董座更換太頻繁，狠批「當遊戲看？」不排除將發動抗議行動。

交通部今日宣佈，行政院同意中華郵政股份有限公司董事長職務，由前交通部長吳宏謀擔任，預定6月28日上任。

交通部指出，吳宏謀現年64歲，國立中山大學海洋環境及工程學系博士，68年公務人員高等考試土木工程類科及格，歷任高雄市政府工務局下水道工程處科長、副處長、處長、高雄市政府工務局副局長、局長、高雄市政府秘書長、副市長、顧問、行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員、臺灣港務股份有限公司董事長、交通部部長等職務，學驗俱優並具領導管理能力。

交通部說，未來在吳宏謀領導下，將帶領郵政公司同仁，以積極創新思維，發展郵政業務，提升專業化之服務品質及國際競爭力。

王國材表示，與吳宏謀是多年好友，且吳做人很好、尊重專業，可以帶領郵政公司邁向下一個階段，他也說，郵政公司有專業的人來專職董事長很不錯，雖然自己有心要做但也分身乏術，直說「很棒」。

中華郵政工會理事長吳文豐表示，董事長人選更換太頻繁，有害公司永續經營，狠批「當遊戲看？」他說，看吳宏謀是否會主動找工會溝通，否則不排除發動抗議活動，也可能會圍堵公司大門，不讓吳宏謀進公司。

(中時 )