鄭人碩跟吳可熙車內冷戰。（岸上影像提供）

吳可熙自編自演的新片《灼人秘密》緊扣＃Me Too議題， 她大膽上演3P床戲，任由兩個肌肉猛男擺佈，一鏡到底演出5個情慾噴張的性愛動作，她還發揮舞蹈底子展現節奏感。鄭人碩在片中飾演吳可熙助理，卻被交代只要放鬆演「花瓶」，他果然聽從指令，還讓導演趙德胤提醒吳可熙要和鄭人碩「一樣鬆」，鄭人碩不禁自嘲：「是不是自己『太鬆了』！」

吳可熙在拍床戲時格外緊繃，她表示片中5個性愛動作能呈現主角妮娜的心境，因此親自和劇組研究「愛情動作片」設計姿勢，笑說：「蠻害羞的！」不過她認為最困難的不是3P戲，是詮釋拍性愛戲前的不安狀態，「我原本很放鬆，沒想到導演非常謹慎還特別清場，讓我也突然緊張起來。」

鄭人碩演活令人傻眼的菜鳥助理，他表示：「我當過藝人助理、也帶過藝人，在片中投射了一些從前的自己。」還把聽過的演藝圈潛規則或不公平待遇加入表演。他和吳可熙在片中關係一觸即發，不過2人戲外玩得開心，吳可熙下戲後故意用力使喚鄭人碩，大喊：「拿水、拿外套！」鄭人碩立刻回：「是！沒問題！」讓吳可熙受寵若驚。該片7月19日上映。

(中時 )