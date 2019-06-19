因日前四川長寧地震使得當地一口葡萄井乾涸，影響知名涼糕停產，讓許多饕客遺憾不已，現在有好消息傳來，雙和鎮曾氏涼糕的老闆娘證實，上午葡萄井確實又出水了。

另一家王氏涼糕的老闆王先生說，目前水回來了一點，不是很多，涼糕店開業時間不確定。

據此前報導，雙河鎮因葡萄井出現乾涸，以葡萄井水為製作原料的葡萄井涼糕受到影響。整個葡萄井街，以及周邊共10多家涼糕店，只有一家涼糕店營業。

當地業者說，因為葡萄井井水清澈、水質好，在製作涼糕時需要用水浸泡大米、等待糯米倒漿，這些環節都需要用到葡萄井的井水。

不過，現在雖然葡萄井又重新開始出水。但是葡萄井的水質仍在等待當地質監部門檢測，等到水質合格後才能使用井水製作涼糕。

出產涼糕的四川長寧縣葡萄井又出水了！（取自新浪新聞）

陸媒報導，葡萄井從昨天開始就慢慢有水了，因為井裡的水是慢慢滲上來的，因此具體出水的時間暫不清楚，對於目前的井水水質情況，還需長寧縣和雙河鎮相關水質檢測小組對沉澱過後的水進行化驗才能確定。

長寧縣政府官網記載，葡萄井，又名嘉魚清泉，位於長寧縣雙河鎮東郊，是長寧縣古八景之一。因葡萄井井水中不斷有氣泡往上湧，簇若葡萄而得名。用葡萄井泉水做的名小吃「雙河葡萄井涼糕」，綿紮細嫩，為中國美食一絕。

據報導，葡萄井屬於縣級文物保護單位，需要根據縣級文物的保護程式進行後續修復，「文物專家來鑒定損壞到什麼程度、準備好修復方案後才能決定怎麼做。」

(中時電子報)