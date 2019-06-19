有關議員建議市府評選公車路權、路平挖補廠商時，應將相關法令規定列入評選標準，以淘汰不良廠商。對此，台中市政府表示，目前契約都有帶入法令，評選路平挖補廠商時，也會針對廠商工安、職安、獲獎等過往工程履歷，列入評選增減分中；而評鑑公車路線時，也針對違反工時案例納入評鑑，以選出優質廠商及公車業者，提升公共建設的服務水準。

台中市議會19日進行市政總質詢，市議員羅廷瑋建議市府辦理採購標案時，應將廠商曾違反勞動基準法、職業安全衛生法令規定，列入評選時的扣分標準，像是評選公車路權或是路平挖補廠商時，都可參考廠商過去表現，作為綜合評選的標準。

建設局長陳大田表示，任意挖補是造成道路不平的主要原因，現有「台中市道路管理自治條例」中，已針對擅自挖掘裁處3至10萬元，同時也透過巡路及統一挖補等路平機制，提升道路品質。

目前契約都有帶入法令面向，最重要是採購評選時如何找到好的優質廠商，不要劣幣驅除良幣，評選時，都會針對廠商包括違反工安、職安行為，或是獲獎紀錄等工程履歷，列入評選的增減分中，以綜合評選出好的廠商。

交通局長葉昭甫表示，評鑑公車路線時，過去主要著重在車輛、服務表現等方面上，這幾年來陸續發生有工時超時、疲勞駕駛等問題，這部分已納入評鑑中執行；至於把勞基法與職安法做為未來路權評選或給予的參考，未來市府會綜合性研議。

另外，市議員張彥彤關心光復國小校園周邊遊民出入，對於校園安全的影響。社會局長李允傑表示，針對光復國小附近的遊民均有列案，並配合教育局與警察局維護校園安全，同時也持續提供街友們有關心理、職業訓練等輔導，協助就業，期盼努力讓街友回歸正常生活。

(中時 )