桃園市長鄭文燦19日接受主持人鄭弘儀電台訪問時表示，高雄市長韓國瑜對於防治登革熱「可能還沒進入狀況」，不知道防疫的過程很複雜，他還以賴清德在台南市長任內「差一點被蚊子打敗」，希望韓要與行政院要密切合作，而副手人選，鄭說蔡總統沒找他，而蔡柯配更不可能。

鄭文燦表示，防疫如同作戰，而且防疫不能分中央與地方，上次登革熱最嚴重在台南，那次賴清德民調掉到40％，後來他很努力才拉回來，所以登革熱的疫情是有衝擊。

鄭文燦認為，韓市長說沒錢，行政院該撥多少就給他，「為了防疫，該給的不要拒絕」、「高雄市民是我們的國民，該給的錢與支持不能少」，希望韓市長多把心、力量與資源放置在防治登革熱上。

對於總統選舉，鄭文燦表示，蔡與賴是不可或缺的同一團隊，蔡過關需要賴的力量支持，賴過關也不可能不需要小英，1＋1大於2的邏輯再加1，是希望像滾雪球，要把心打開，學習放下、成全，贏的人承擔更大的責任，輸的人也要承擔團隊要成功的責任。

另外，鄭文燦也認為，蔡柯配是不可能的，因為key不合，很多理念不同。

(中時 )