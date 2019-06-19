護娃暖警最讚，員林分局永靖分駐所巡邏員警黃富誠、邱建文上周六在永靖市區驚見有輛車一路高速違規，攔查後才發現前座女乘客懷中抱著幾近昏厥不斷抽搐的2歲小女娃，立刻鳴笛開道一路護送至醫院搶救，終於挽回一命。

本月15日上午，黃、邱兩人正在執行巡邏勤務時，瞥見一輛自小客車高速在市區行駛，而且不斷違規，兩人騎機車上前攔查，賴姓駕駛停在永靖瑚璉路與多福路口路邊受檢，

右側乘客座車窗搖下來，就聽見坐在乘客座的婦女大聲哭號，六神無主說2歲女兒全身抽搐翻白眼，不知道該怎麼辦，急著到醫院檢查。兩名員警一看小女娃幾乎已失去意識，整個癱軟在媽媽懷中，當機立斷示意賴男跟著他們。

（謝瓊雲翻攝）

兩人騎著警用機車，並開啟警示燈、警報器，在前方為汽車開道，一路護送一家三口直奔彰化醫院急診室進行搶救，小女童總算逐漸恢復意識，兩名員警才放心離開返回警所，讓賴爸爸十分感謝兩人當機立斷即時幫忙。

彰化醫院急診醫師洪子文表示，賴姓女童15日到院時四肢痙攣、活動力差、臉色蒼白，有發燒及嘔吐情況，研判是感冒發燒引起的小兒熱痙攣，緊急處置後收治住院。經過4天調養，女童恢復健康於18日出院。

員林分局長洪文宏表示，兩名警員為搶救生命、掌握黃金時間，深獲民眾肯定，表現優異之忠勤事蹟，對提升警察「人民保母」形象具有正面助益，足堪同仁表率，值得表揚。

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(中時 )