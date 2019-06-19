日本異色電影《海角上的兄妹》台北電影節成為「黑馬」，意外在上週末開賣後十分鐘內全數完售，足見台灣影迷已迫不及待在北影搶先觀賞這部今年日本藝術電影票房奇蹟，而導演片山慎三及女主角光田和沙也會應台北電影節及片商之邀，於7月8日10日連續宣傳三天，連跑三場戲院映後座談，與台灣影迷相會，台灣更將放映連日本都未能上映的完整版，一刀未剪，讓觀眾一探究竟。

該片專門獎勵獨立製片佳作的SKIP CITY D-Cinema電影節驚喜崛起，先是獲得最佳影片及觀眾票選獎兩項大獎，不僅在日本創下票房奇蹟，更引發網友熱議。首執導演筒的片山慎三被讚為有今村昌平之風，毫不保留地將人陰暗的那部分袒露出來，但卻不令人反感，而是能深刻感受到導演對主人翁所傾注的關懷。

故事描述日本海港小鎮，腿瘸的良夫在工作上受挫，收入無法應付生活所需，然而他無意間得知自閉症的妹妹真理子會跟鎮上的男人發生關係收取金錢。明知非法賣淫的行為不可為，為了讓兩人活下去，良夫開始當起了皮條客，沒想到這個舉動讓他接觸到妹妹以往不曾讓自己見過的悲喜之情，讓他心情五味雜陳。該片7月12日上映。

(中時 )