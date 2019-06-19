吳東諺送兒子滿月油飯到三立《炮仔聲》劇組。（三立）

吳東諺送兒子滿月油飯到三立《炮仔聲》劇組。（三立）

陳志強等人開心收到吳東諺兒子滿月油飯。（三立）

陳志強超開心收到吳東諺兒子滿月油飯。（三立）

吳東諺在三立八點台劇《炮仔聲》飾演李燕的弟弟吳家龍，劇中出國進修廚藝的他已消失一陣子，戲外則是忙著陪老婆白家綺生產後專心當奶爸，他19日回三立送滿月油飯，由於這油飯遲了一個月，他笑說因為滿月時老婆還在月子中心，回到家還要安置小朋友，所以也沒太多時間可以挑選油飯。

當了兩個月的全職奶爸，吳東諺表情盡是流露著幸福，他表示照顧小孩比想像中累好多，他說自從有了兒子後，就沒進過健身房，生活作息也完全配合兒子，他一臉幸福地抱怨：「為什麼他半夜都不睡覺？」照顧新生兒最頭痛就是爸媽半夜要輪番起床，幾乎一小時就要起床一次，一開始他很體貼讓老婆多休息，自己負責值大夜班，後來老婆看他快受不了了，就很體貼地和他交換，所以現在是吳東諺是負責白天照顧小孩，白家綺則是輪晚班，他充滿感激地猛誇：「老婆好棒！」

初當新手奶爸，吳東諺得意表示自己很上手，不過兒子對他也沒客氣，有次幫他洗屁屁，在無預警下兒子尿尿就直接噴到老爸頭髮上。他之前抱朋友的小嬰兒玩覺得好輕鬆，也總能把小嬰兒逗笑，但自己的兒子怎樣逗都還不會笑，「因為還太小，眼睛還不會聚焦，所以少了一份成就感」。

雖然照顧嬰兒很辛苦，但他並未消瘦，他笑說因為月子餐實在是太豐盛，加上老婆親餵母奶，所以兩人體重都並未減少。自從兒子出生，夫妻倆時間被綁住，連他想帶老婆外出好好吃一頓都不行，不過兩位小姊姊很貼心也會幫忙照顧弟弟。

被問到可會趁勝追擊再生一個？吳東諺貼心地表示，畢竟老婆生三個了，沒有特別必要，加上看到媽媽從懷孕到坐月子真的非常辛苦，考慮不要生的機率比較大。

而開心大啖滿月油飯、啃雞腿的陳志強則建議他隨緣就好，絕不要避孕，也提醒他當爸爸之後趕快歸隊。吳東諺笑說：「我連劇中大姊李亮瑾都不認識，所以也趁著送油飯的機會拜碼頭。」

(中時 )