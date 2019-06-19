台北市中山區條通地區酒吧林立，1995年由住宅區變更為商業區，所有權人繳納回饋金後，可就地合法，不過迄今仍有25家未依規定變更使用執照。台北市長柯文哲今出席公安會報，撂話「若今年12月31日前沒取得合法身分，就要拆了！」

台北市都發局去年計算條通地區，每坪需繳納回饋金8.2萬元，當時柯文哲就直言，大彎北段商變住每坪繳6萬元就哀哀叫了，8萬元民眾有辦法接受嗎？質疑政策難以推行，要求都發局重新檢討。

柯文哲今主持公安會報時，條通違規酒店再度成為焦點，柯文哲聽完報告後下令，這條要押軍令狀，12月31日前沒完成那就不客氣，直接拆了！

北市建管處指出，條通地區目前有25處違規場所，必須在今年底前完成繳納回饋金或改善丶停業，否則依建築法丶都計法重罰，必要將強制斷水斷電。

至於回饋金額部分，都發局澄清，依照現行公式，因土地公告現值、房子大小、面積大小不同，試算當地回饋金約落在3萬到5萬元區間，不過仍在計算中，未來繳納金額應該會更低，預計11月前定案。

(中時 )