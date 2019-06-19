「順天環匯」酒店豪華行政公寓房型包含客廳、餐廳、廚房等，更規劃有洗衣、陽台甚至雙衛浴。（馮惠宜攝）

順天環匯」酒店順應房客請託，近期將推出英式三層下午茶與輕食餐飲，下午茶套裝專案。（馮惠宜攝）

浴缸不用來泡澡，卻裝滿冰塊、香檳！台中一家還在試營遇的國際酒店，服務人員幫住客辦聯誼派對，這個舉動可讓歐美地區商會熱議不斷。順天建設跨足餐旅市場成立「順天環匯」酒店鎖定長住型商務客打造公寓式酒店，主打「Family style」客製化服務，不定期為住客舉辦HAPPY HOUR：池畔烤肉、卡拉OK、棒球之夜，也成為入住商務客津津樂道的非廣告。

「順天環匯」酒店主打豪華行政公寓，兼具商務及休閒度假的設施，全館260個房間有219間為行政公寓房型，房型包含客廳、餐廳、廚房等，更規劃有洗衣、陽台甚至雙衛浴，要讓商務客有回家的感覺，因而去年底試營運至今光是國際商務人士入住業績占比就已達70％，長期國際商務旅客更達33個不同國籍！

不只硬體規劃和一般酒店有別，「順天環匯」酒店的「Family Style」客製化服務最受房客喜愛，甚至因此吸引不少明星入住。「順天環匯」每個月並為長住客人安排Happy Hour精彩活動，包含池畔烤肉、卡拉ok、棒球之夜等，讓這些長時間離鄉背井的貴賓，有機會交交朋友，互相聯誼，日前一場聯誼，把頂樓SPA

大浴缸擺滿冰塊和香檳，讓歐美客人津津樂道，而七月還將舉辦帶有濃濃日本風情的「祭典之夜」，已有不少房客預約報名！

據參與「順天環匯」棒球之夜活動的德籍商務客表示，因為來台期間工作繁忙，沒有時間規劃旅遊，由飯店主辦的棒球之夜包含泳池派對、專車接送、球場專屬VIP包廂、精緻餐飲與服務人員讓他印象深刻，且參與的貴賓也都是平日在飯店會遇到的「鄰居」，讓他好像與社區鄰居一同出遊，卻又享有豪華精品的服務，驚喜且貼心！

(中時 )