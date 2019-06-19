射箭女將譚雅婷周日（16日）和隊友雷千瑩、彭家楙拿下荷蘭世界射箭錦標賽金牌，是我國在射箭是錦賽史上第一面反曲弓女團金牌，而且更是把勁敵韓國隊踩在腳下，由於世錦賽反曲弓女團只要晉級八強就能獲得明年東京奧運滿額參賽資格，今天出席活動時譚雅婷透露，奧運門票到手後更無後顧之憂，期許下半年的國手選拔賽自己能再度繳出好表現，一舉前進東奧。

譚雅婷表示：「幫中華射箭隊拿下女團反曲弓東奧滿額參賽資格，目前算是放下一顆心中大石，後面的國際賽比較能輕鬆面對，自認自己目前狀態有穩定點，但還可以再更好。」

依照中華民國射箭協會的選拔辦法，世錦賽個人對抗賽獲得前三名佳績的選手，可以不用參加國內選拔賽就直接「保送」奧運國手資格，因此周日在荷蘭世錦賽女子反曲弓個人賽勇奪金牌的「雷母」雷千瑩，已經確定可以在東京奧運一展身手，剩下2個中華女子射箭隊名額，就要透過國內選拔賽來產生。

對於拚下奧運資格還要參加選拔賽，譚雅婷回應：「不會覺得這樣的規定不公平，這也可以視為一種動力，畢竟我也希望是自己可以去參加東京奧運，就努力把壓力化成動力，由於選拔賽和國際賽規則不一樣，還要再研究，接下來會持續調整體能，做好準備，期待有好結果。」

今年荷蘭世錦賽中華女子射箭隊在反曲弓團體賽、個人賽都技壓一項在國際賽勝率極高的韓國隊，有種克服「恐韓症」的感覺，譚雅婷解釋：「團隊氣氛加分很多，一開始搭配其實我們也不熟，但長期下來一同訓練、比賽，培養出屬於我們默契，比賽中千瑩學姐第一棒、我第二棒、家楙第三棒，都知道該如何在後面為彼此加油，讓彼此有依靠，才能克服韓國這一關。」

(中時電子報)