紐西蘭東北方克馬德克群島(Kermadec Islands)於當地時間7點20分發生6.5級地震，所幸當地人煙稀少，沒有傳出損害，這是當地3天內，第2次發生6級以上的地震。

震央發生在無人島礁「艾斯佩朗斯岩」(L'Esperance Rock)東北方140公里的海底下10公里深處，原本地調中心發布6.8級，之後下修為6.5級。紐西蘭民防部（The Ministry of Civil Defence and Emergency Management）取消海嘯威脅。

在上週日早上10點55分，克馬德克群島曾發生規模7.0的強震，然而也幾乎在同一地點，在今天又發生6.5級的地震。

Due to interest on social media in the M6.5 earthquake in the Kermadec Islands that occurred at 7:02pm this evening, we would like to confirm that here is NO tsunami threat to New Zealand following this earthquake #EQNZ — MCDEM (@NZcivildefence) 2019年6月19日

克馬德克群島距離紐西蘭北島1000公里遠，是由6個島嶼和礁石構成，最大島是最北的拉烏爾島，愈往南就愈小，艾斯佩朗斯岩就是該群島最南、面積最小的島，直徑250公尺，面積4.8公頃，上頭沒有住民，是海鳥的休息地。

紐西蘭位在「太平洋火環帶」上，是太平洋板塊與印澳板塊推擠而形成，地質相當活躍，因此也是地震最多的國家之一。

(中時電子報)