台中市議員林汝洲最近在處理選民服務時，發現台中市公車漏班情形十分嚴重，有民眾反應，18號要從大肚區公所搭車至崇德路打工時，發現公車漏班未發，只好緊急請家人開車幫忙載，才避免被公司扣薪。

民眾反應指出，該班公車漏班已非第一次，海線公車班次就已經較少，又經常漏班拖班，難怪民眾搭乘公車的習慣難以培養。

林汝洲接獲消息後，第一時間向公共運輸處反應，經查後確實有漏班情形。公運處處長陳文政表示，該日漏班情形已對業者開罰，以後若有漏班情形將漏一次罰一次，罰到業者改善或增加人力為止。

林汝洲要求公運處，一定要清查過去幾周甚至幾個月的漏班拖班紀錄，業者若忽視民眾權益，一定要徹底清查並且開罰。

公運處處長陳文政回應林議員的要求表示，7月開始將對所有公車班班清查，極力改善漏班、拖班情形，若有此情況一律開罰，將民眾的權益放在第一優先。

(中時 )