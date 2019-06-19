十鼓舉辦長達3周的「囪擊音樂祭」，活動7月20日起跑至8月11日，後排中為謝十、後排左三為觀旅局長陳信安。（曹婷婷攝）

「ゲシュタルト乙女 Gestalt Girl」，是一支以全日文歌詞創作的台灣搖滾樂團，團員之一的貝斯手欣妤(左黑衣)更是從小就在十鼓擊樂團的資深團員。(曹婷婷攝)

百年糖廠變身音樂殿堂！台北有貢寮海洋音樂祭、台中有山海屯音樂節、高屏有春天吶喊音樂祭，為打造專屬台南流行音樂基地與年輕世代接軌，以鼓樂起家的十鼓文創7月20日起首度舉辦為期3周「囪擊音樂祭」，未來也將常態演出成為夏季重頭戲。

十鼓文創負責人謝十指出，台南今年夏天有「囪擊音樂祭」，長達3周的音樂祭於7月20日開跑至8月11日，每周末3組樂團表演，除邀請摘下金曲獎的台南音樂人盧廣仲、謝銘祐、生祥樂隊及國外共24支樂團演出，並祭出總額百萬獎金選拔國內外原創樂團，吸引來自國內外106支隊伍報名，用音樂炒熱台南。

十鼓文創副總經理楊有文表示，長久以來活化百年車路墘糖廠，也勇於開創各種可能性在這裡發生，一直以來市府也給予相當多協助與指導，創立在地最具指標性的文創園區，頭一回辦理音樂祭，以園區齒輪舞台當主舞台、老糖廠大煙囪當背景，結合樂團演出，希望結合百年老糖廠與文化藝術，再升華到將流行藝術導入音樂祭，為老糖廠塗上新色彩。

邀演團隊中相當有特色的「ゲシュタルト乙女 Gestalt Girl」，是一支以全日文歌詞創作的台灣搖滾樂團，團員之一的貝斯手欣妤更是從小就在十鼓擊樂團的資深團員，如今回娘家演出，讓很多「學長姐、學弟妹」都充滿期待。

除了原創樂團選拔大賽之外，音樂季期間也規畫「緩囪期」活動，開放樂團免費申請在齒輪舞台演出，藉此鼓勵朝夢想努力的音樂團體，另也有DJ、嘻哈派對、囪擊市集與囪擊講座等。

值得一提的是，參加音樂祭的朋友要拿出GUTS體驗園區內各項極限運動設施及十鼓擊樂團鼓樂定目劇的演出，等於是一票玩到底的好康，系列活動多元又豐富，票劵在全省7-ELEVEN門市ibon售票系統開賣中。

(中時 )