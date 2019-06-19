(20:30更新)效力日本火腿的王柏融昨日中斷連9場安打，今日交流賽對上橫濱隊，總計3打數1安打，有長打表現及打點進帳，另選到2次保送上壘。火腿及橫濱互有來往，6比6平手直到9局下半，橫濱擊出再見二壘安打，以7比6帶走勝利，火腿吞下近期4連敗。

橫濱在前幾局都有攻勢，首局靠桑原將志得陽春砲攻下分數，第2局宮崎敏郎再補一發陽春炮，第4局則在敲安後以高飛犧牲打再添1分，前4局橫濱取得3比0領先。

王柏融在第2局首打席遭三振、第4局獲四壞球保送，火腿前4局僅擊出零星3支安打，不過第5局打線大甦醒，面對橫濱先發投手飯塚悟史，石井一成先選到保送上壘，接著清宮幸太郎二壘安打攻占二、三壘，西川遙輝右外野深遠分向的三壘安打送回2分，同時把對方投手打下場，換上藤岡好明後暴投送給火腿追平分。

火腿攻勢還沒完，近藤健介在2人出局後敲出二壘安打，中田翔關鍵時刻敲出超前安，下一棒王柏融再獲四壞球保送，可惜火腿攻勢到此為止，不過在此局逆轉超前，以4比3領先。

火腿沒高興多久，橫濱在5局下2人出局後，洋將索托(Neftali Soto)敲出3分炮一棒要回領先，5局結束火腿以4比6落後。

7局下半火腿靠西川遙輝和大田泰示安打攻佔上一、二壘，不過近藤健介和中田翔雙雙三振，關鍵時刻王柏融打出帶有1分的二壘安打，將比數追成5比6僅1分落後。

8局上半代打的田中賢介敲出三壘安打，下一棒西川遙輝擊出帶有1分打點的追平安打，將比數追成6比6平手。9局上半近藤健介獲保送上壘、中田翔敲安，王柏融擊出游擊飛球遭到接殺、渡邊諒遭三振，火腿結束攻勢。

9局下半橫濱在二壘有人時靠大和一支再見二壘安打攻下超前分，雙方纏鬥到9局才分出勝負，由橫濱以7比6帶走勝利，火腿吞下4連敗。王柏融本場比賽3支1，另選到2次保送，打擊率目前2成97。

(中時電子報)