方大同今出席記者會。（寬宏藝術提供）

方大同今出席記者會。（寬宏藝術提供）

方大同將於8月24日二度攻蛋，19日舉辦「TIO靈心之子」演唱會記者會，相隔8年回台北開唱，他既期待又緊張，「緊張的是在小巨蛋離觀眾很遠、場地比較大，好像在太空中（演唱），但很開心」，笑稱在大場地演出，自己需半小時「暖機」；至於是否安排舞蹈？方大同苦笑回：「我在心裡面跳。」強調演唱會重點是音樂及燈光效果。

他2012年因罹患氣胸被醫師禁止搭飛機、拿重物，也不能過度勞累，久未來台出席公開活動的他，今身材更顯削瘦，174公分體重不到50公斤，但他近期除了忙演唱會，還得為自己設立的「賦音樂」旗下女弟子籌備專輯、拍MV，加上他今年將發行3本童書，擔心健康狀況？方大同說：「身體沒問題，氣胸也2、3年沒再發作。」惟有白頭髮越來越多，「大概30初頭就有白頭髮，最近確實比較多一點」。

他8年來曾有3次攻蛋邀約，「但時間都搭不上，這次剛好也是一個緣份」，大力推薦自己這次演唱會的燈光效果，「其實這套演唱會之前（海外）唱過幾場，但我只有關切過電腦圖，一直到第四場彩排時我坐在台下看，心想『哇！原來是這樣子』」！他的兩位女弟子王詩安、孔藝弦將負責演唱會暖場。演唱會門票將於28日開賣，購票洽寬宏售票系統或萊爾富、OK便利商店。

(中時 )