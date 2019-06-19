有16名農業相關背景人士，疑似因擔任福建省漳浦縣「科技特派員」職務，違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，農委會13日發出公文，要求其於30天內親赴農委會說明或提供書面意見。農委會今（19）日表示，因此16名人士涉及農業技術外流情事，可能影響台灣競爭力，故函請說明，「不是調查」。

農委會副主委陳駿季表示，因近來媒體、社會大眾關心國內農業技術外流議題，故農委會針對一些協助大陸農業發展的所謂科技特派員，可能涉及農業科技外流情事，且依兩岸人民關係條例，台灣民眾不得擔任大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體之職務，故發文請這16名人士說明，「不是調查」。

陳駿季指出，農委會是根據大陸官方媒體公開資料，聯繫這16名台籍科技特派員，但因大陸資訊長期比較不透明，只知其應與農業相關，但其他背景資訊都不清楚，故希望能出面說明釐清，「書面說明也可以」；若沒有違反兩岸人民關係條例，農委會可以幫忙釐清，不要讓他們揹黑鍋，若確有違反規定，則將依相關規定處理。

陳駿季強調，因技術外流可能影響台灣競爭力，函請說明只是為了確保台灣農業競爭力，此事處理告一段落會再對外說明。

公文要求這16名台籍科技特派員說明在國內及大陸擔任的職務及屬性，受聘科技特派員之職務、支薪與否，是否被要求將國內農業技術引進到大陸實施，以及是否願意辭去科技特派員等問題。

若違反兩岸人民關係條例第33條第2項，擔任公告禁止之大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體之職務，則可能遭處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

(中時 )