嘉義縣警局長廖宗山（右）嚴正駁斥議員邱銀海的指控。（張亦惠攝）

嘉義縣議員邱銀海19日質詢警察局長廖宗山時指有百姓說「警察好像組織流氓」，邱銀海並無提出具體事實指控，質詢短短2分鐘結束，廖宗山會後透過嘉義縣警局發出聲明嚴正駁斥，所有警察同仁在第一線打擊犯罪不遺餘力，邱議員的指控是無的放矢。

邱銀海昨日質詢時說，有民眾說「警察好像組織流氓」正常要警民一家親，執勤時態度都不好，對待民眾很像殺人犯。廖宗山愣了一下表示，若是少數同仁會檢討，警察不可能是組織流氓，應是少數個案。邱銀海最後表示，希望局長拿出魄力，要求警察臨檢時態度不要太差，短短2分鐘結束質詢，並無提出任何具體說明。

嘉義縣警局隨後發新聞稿指出，同仁均為奉公守法、認真執勤之人民保母，所有警察同仁在第一線打擊犯罪不遺餘力，所有的緝毒、打詐、掃黑、肅槍、肅竊，均有很好的成績；在為民服務方面，也積極實施關懷獨居老人專案，協助民眾急難救助，協尋失蹤老人、兒童等，均獲民眾好評，迄今未聽聞警察同仁有不良的風評，本局亦不容許任何害群之馬的存在。邱議員的指控是無的放矢，未來，本局同仁將會更努力維護社會治安，希望能打造嘉義縣為全國最安全、最宜居的地方。

詢問邱銀海表示，會如此說是接獲民眾反應，警察執行臨檢或擴大臨檢時執勤態度不佳，常對民眾大小聲，希望警局改進，不回應警局事後的駁斥。

(中時 )