口湖國中推廣水域教育，之前推出獨木舟課程大受歡迎，19日再增加立槳運動，造型類似衝浪板的立槳，技巧簡單只要稍加練習就可上手，目前接受學生與民眾報名，邀請大家親子同樂清涼一「夏」。

口湖國中致力發展校本課程，規畫單車走讀故鄉、漁塭獨木舟、山野教育，非常多元豐富，其中漁塭獨木舟結合口湖地區養殖漁業，讓學生一邊划獨木舟，一邊了解家鄉的水產養殖漁業，極具特色。

今年學校針對水域教育，增加立槳運動，活動地點則由漁塭改為台西鄉海口生活館的生態池，海口生活館周邊生態豐富，除了各種野鳥，還有招潮蟹、彈塗魚、水筆仔，是最佳的戶外教學場域。

口湖國中學務主任吳靜欣表示，校方為避免在戶外的生態池體驗立槳時手忙腳亂，這幾天特別安排師生先到游泳池進行立槳練習，大家不到10分鐘就上手，玩得不亦樂乎。

立槳是近來很受歡迎的水上活動，其造型類似衝浪板，主要是站著划槳，也可坐著、趴著用手划，若有海浪還可進行衝浪，由於體積小攜帶方便，且容易駕馭好上手，非常適合親子同樂。

吳靜欣說，立槳運動除了校內學生可參與，也開放給各國小學童、一般民眾報名，預計7月正式開始，未來還將引進風帆，加上海口生活館目前推出的划膠筏，讓大家體驗更多樣的水上運動。

(中時 )