北辰國小開辦國標舞課程，學童公益演出付出愛心、舞出自信。（張朝欣攝）

國標舞老師蔡秀慧用舞蹈讓愛傳出去，在北港鎮北辰國小開辦國標舞課程，免費教導弱勢學童，並不定期參與公益演出，希望藉由舞蹈讓孩子付出愛心並建立自信心，開啟人生的另一扇窗。

出身北港鎮的國標舞老師蔡秀慧，長年旅居外地，3年前回到故鄉推廣國標舞，發現大部分民眾認為國標舞是一種「貴族舞蹈」，不容易親近，因此決定結合公益與教育，在國小開辦國標舞課程。

蔡秀慧表示，北辰國小校長陳明誌認同「用舞蹈讓愛傳出去」理念，讓她在學校開辦國標舞課程，一開始針對弱勢家庭學童提供免費課程，學員們快樂學習並參與公益表演，吸引其他學童注意，紛紛要求加入。

蔡秀慧因此決定招收一般家庭學童，每學期收取500元費用，全數用來購買設備與獎勵品，目前共有20餘名舞蹈學員，經常獲邀參與演出，學員們到大型活動獻藝訓練膽量與台風，用舞蹈與老人家同樂，常讓老人家開心地留下感動的眼淚。

蔡秀慧指出，國標舞可以訓練孩子的柔軟度與靈活度，讓身體更為健康，練舞過程中也學習到與他人如何相處，才能有默契的共同舞出精彩的舞蹈，最重要的是藉由公益演出，讓孩子在付出愛心之餘，舞出自信與快樂。

蔡秀慧深信舞蹈可以改變人生，之前1名高中女學生學習國標舞後，原本叛逆的個性慢慢定了下來，現在已是優秀的舞者，展開屬於自己的精彩人生。

(中時 )