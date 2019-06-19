ACCSB認證專案小組到龍華科大進行實地審查情形。（賴佑維翻攝）

ACCSB認證專案小組實地訪視現場教學設施。（賴佑維翻攝）

龍華科大管理學院致力精進教育品質，培育E世代的社會管理菁英。（賴佑維翻攝）

龍華科技大學管理學院企業管理系、國際企業系、資訊管理系、工業管理系、財務金融系等五系，歷經2年的嚴謹審查評鑑作業，全院通過公認商管教育界最嚴格的華文商管學院ACCSB認證，證明持續精進教育品質、培育E世代的社會管理菁英的努力，已獲得高度肯定。

龍華科大管理學院成立於2001年，目前設有5系2所，以「培育新世代理論與實務兼具，畢業即能與業界接軌之專業技術與經營管理人才」為學院整體發展特色。為持續追求並精進教育品質，管理學院於2017年6月正式申請ACCSB認證，邀請公認商管教育界最嚴謹的評鑑機構，為教育品質嚴格把關。

校方指出，管理學院及企業管理系、國際企業系、資訊管理系、財務金融系與工業管理系等五系，自申請認證以來即展現高度向心力，各系之教育目標、定位、課程、師資及畢業生核心能力檢核機制等，均朝委員建議方向逐步調整。並在校長葛自祥與副校長林如貞的指導下，除將委員建議追蹤事項提至校內行政會議中列管，同時在制度與資源運用上，全力挹注支持學院對ACCSB所提建議的各項精進措施。

經過兩次顧問輔導及書面審查後，今年4月15日進入實地審查階段，由前暨南大學校長、銘傳大學財金系講座教授許和鈞擔任ACCSB認證專案小組召集人，偕5位商管領域資深教授，到校給予專業評估及指導。5月下旬陸續通過認證工作委員會及15位海內外管理學界知名華裔教授所組成指導委員會之審議，一致通過給予龍華科大管理學院全院認證。

葛自祥指出，管院5系全院通過公認商管教育界最嚴謹的華文商管學院ACCSB評鑑認證，顯示該校努力成果已獲肯定。儘管少子化現象讓私立學校的經營日益困難，但是在董事會全力支持下，龍華科大將持續追求卓越，投入各項資源，營造校園優質學習與生活環境，強化學生跨領域所需創新知識與實務技能，進而打造學子職場黃金競爭力。

(中時 )