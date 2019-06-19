嘉義縣新港鄉鄉道嘉67線，是許多北港民眾到高鐵、新港上班的必經道路，雖是鄉道但車輛往來頻繁且通行速度快，窄小路段的交通險象環生，議員葉孟龍19日總質詢時指出，目前67線光南橋的改建方案已發包，希望縣府能儘速施作，另，除光南橋以外，也希望整條67線能拓寬，提升用路人安全。

葉孟龍表示，根據資料顯示，今年該處已發生5件A2、3件A3車禍，光南橋部分因是彎道，且晚上較為昏暗，容易發生車禍，希望縣府儘速施作。建設處長林聰利說，光南橋改建去年5月時流標，今年1月份已順利發包並簽完約，但礙於附近土地使用問題，目前正在辦理變更設計。

來自新港的葉孟龍說，不少北港的民眾為了節省時間，會避開紅綠燈多、有測速照相的縣道159線，因此嘉67線雖是鄉道車輛卻相當多，車速也快，除了光南橋以外希望縣府也能做整條鄉道的拓寬工程及路面改善。

嘉義縣政府建設處指出，嘉67線全長4.4公里，要從現有路寬7.5公尺拓寬到18公尺光用地費用就需1億4000萬元，工程費用需2.5億元，礙於財政問題，會先從路面改善下手，預計提報今年鄉道年度計畫處理，後續會爭取生活圈計畫做全線拓寬。

(中時 )