台西鄉文蛤養殖面積達上千公頃，近幾個月文蛤收成率不到3成，養殖所需時間也變長，漁民不敷成本，但一直找不到原因，希望相關單位能協助調查，同時改善養殖技術，以免文蛤產業日益沒落。

台西鄉是台灣主要文蛤養殖地區，產量約佔全台6成，近來台西地區文蛤苗育成率欠佳，即使成長也長不大，還出現成蛤大量暴斃情況，與往年相比，收成至少減少7成，但養殖漁民一直找不出原因、束手無策。

漁民表示，以前1公頃文蛤池可收成2至3萬台斤，現在有1萬台斤就算很好了，最近更出現文蛤大量暴斃情況，根本是血本無歸，讓人欲哭無淚，大家質疑可能是工業汙染、氣候問題、品種不良，甚至外來種的影響。

漁民說，早年都靠老一輩傳授養殖經驗，遇到文蛤大量死亡，就是翻土、換水，卻不知其科學原理，無法依情況應變，但面對愈來愈極端的氣候變化，必需要以科學理論加以管理，才能將風險減至最低，這就有賴相關單位的輔導。

「台西養殖權益促進會」常務監事黃淑鈴指出，她本身也養殖文蛤，原本文蛤飼養10個月就可收成，現在要養到1年，收成率也愈來愈差，今年有3成就算不錯，且文蛤長不大賣相不佳，價格相對不好，希望相關單位設法協助，幫助漁民度過難關。

(中時 )