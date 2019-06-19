潘裕文日前舉辦生日會。（闊思音樂提供）

潘裕文20日滿35歲，日前辦生日會提前與粉絲同樂，活動中他三度哽咽，場面感人！進行「有問必答」環節時，粉絲問到最遺憾的事，潘裕文定格一秒後眼眶泛淚地說：「最遺憾爸爸沒有看過我的現場演出。」潘爸三月因病過世，因此今年的生日對潘裕文來說，是帶著遺憾與感傷的心情，但堅強的他不忘幽默，許生日願望想要三個小孩，分別是房子、車子及馬子，令粉絲破涕而笑。

潘裕文還獲贈手工打造的個人專屬日曆，裡頭逐日標記大事記，還有親友、同事、DJ及藝人好友蔡旻佑等人寫下的祝福，讓潘裕文翻閱時感動哽咽；此外，他的兩位「恩人」也現身祝福，一位是《超級星光大道》的工作人員，潘裕文當年參賽期間，經常收工後沒有車可以回家，對方讓他借住家中長達半年；另一位則遠從馬來西亞飛來，從潘裕文出道迄今，不斷在背後支持他。

活動中場，潘裕文想到三月過世的父親悲從中來，因爸爸從未看過他現場演出，讓他引以為憾，邊說邊鼻酸，許願盼盡早買房買車，並交到女朋友，希望接媽媽同住，也想盡孝開車帶媽媽到處走走。

(中時 )