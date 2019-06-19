騎士表示連絡上對方後，發現對方價值觀並無偏差，應該是一時腦衝犯下大錯，拒絕對方賠償的紅包後，將娃娃送給對方，但也要求父母先保管，小孩表現良好再送給他，讓事件圓滿落幕。(圖／翻攝自輕擋車俱樂部)

這到底是什麼家教？一名重機騎士在臉書上PO出字條，表示自己掛在車上的娃娃，竟被一對父母取走，原因是「小孩很想要」，等很久等不到人，於是便留下500元與字條，拿走娃娃閃人，騎士回來看到紙條氣炸了，說一定會提告；不過今天找到人後，結局大逆轉，相當窩心。

陳姓騎士在臉書社團「輕檔車俱樂部」氣憤表示，吃個飯回來，看到原本掛在車子後座的「皮卡丘」娃娃不翼而飛，只看到一張紙條夾在油箱蓋上，寫說「我的小孩看到你掛在車上的娃娃非常想要，不肯離開，在原地等了10分鐘，還是等不到你，趕時間只好先拿走娃娃，留500元給你當作購買娃娃，謝謝」。重點是騎士找了一段時間，壓根找不到這500元。

事後騎士前往停管處調閱監視器畫面，找到拿走娃娃的是一對帶著4、5歲小男孩的年輕夫婦，男童的確一直盯著娃娃看，旁邊父母不斷勸說長達10分鐘，但都無效，於是寫了紙條並掏出鈔票留下，將娃娃拆開後取走，騎車離去。但油箱蓋夾不緊，鈔票掉落飛散到地面，不知情的路人經過時就把鈔票撿走，演變成只剩紙條的窘境。

騎士表示，後來聯絡上這對夫妻，在咖啡店碰面，觀察下來，對方價值觀沒有偏差，應該是一時腦衝，做出錯誤示範，也對自己行為相當後悔，除了歸還娃娃外，並包了一個為數不小的紅包賠償他。

騎士說，他評估了對方的穿著與機車款式判斷，對方並不是有錢家庭，於是拒絕了紅包，並將娃娃送給男童，附帶條件是請父母先保管一個禮拜，男童如果表現良好，才能給他，也決定事件就此落幕。騎士更表示，他也不打算對撿錢的人提告，畢竟撿錢的人並不知情，而且碰到鈔票散落一地的情況，相信大多數人包括他自己，也都會選擇撿走。

不少網友看完表示「推，原PO好心人」、「好人會有好報」、「我還是無法理解留錢當作購買這種邏輯」、「溝通無效就要教訓啊，最後還是順著小孩是哪招」、「逆子就是這樣被寵出來的」、「欣賞原PO理性」、「我要是這樣吵早被老媽打死了」。

(中時電子報)