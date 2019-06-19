中天抗議遭NCC裁罰50萬元 將提行政訴訟 19:172019/06/19 中時 林淑娟 、 楊馨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中天新聞台不服遭NCC裁罰將提行政訴訟。（翻攝中天） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對NCC以缺乏獨立審查人為由，再次裁罰中天50萬元，中天新聞部提出三點聲明，首先是全台灣媒體僅中天被要求設置「獨立審查人」，此「中天條款」並不合理。其次，過去五年，中天從未因缺乏「獨立審查人」遭罰，去年NCC也評鑑中天過關。再者，NCC驟以該條款罰中天，對此不當處置表達強烈抗議，並將提起行政訴訟。 盼NCC拿出專業與良知！韓國瑜出面力挺中天 (中時 ) #中天 #ncc 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭擬去623遊行 名嘴批配合台獨 04:102019/06/15 政治要聞 郭董關心中天 遭疑玩兩面手法 04:102019/06/15 政治要聞 平秀琳跳槽東森 首戰狂輸中天政論節目《新聞深喉嚨》 16:482019/06/18 娛樂 中廣兩頻道遭收回案 最高行政法院廢棄發回 19:252019/06/18 社會 獨／韓國瑜加持《新聞深喉嚨》收視狂！王又正：我們見風不轉舵！ 21:212019/06/18 娛樂 黃國昌赴NCC施壓！反紅媒瞄準中天 學者批霸凌 04:102019/06/19 政治要聞 王又正狂贏收視對決平秀琳 04:102019/06/19 娛樂新聞 挺中天！韓槓黃國昌、NCC：有種同一套標準 14:282019/06/19 政治 NCC再罰中天50萬 遭批：全台僅要求一家 15:372019/06/19 政治 「全裸私刑」畫面又讓三家電視台中槍 NCC開罰80萬 18:412019/06/19 財經 娛樂熱門新聞 謝忻慘狀曝光 「過來人」劉至翰看不下去…挺身護花！ - 娛樂 阿翔妻為何原諒？律師揭背後意義 - 娛樂 閃嫁Akira 林志玲謝卡曝光28字透露新婚心境 - 娛樂 劉嘉玲肩帶滑落掉出雙峰 53歲好身材網看傻 - 娛樂 謝忻來電無助爆哭 王少偉曝她當小三真實原因 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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