針對NCC以缺乏獨立審查人為由，再次裁罰中天50萬元，中天新聞部提出三點聲明，首先是全台灣媒體僅中天被要求設置「獨立審查人」，此「中天條款」並不合理。其次，過去五年，中天從未因缺乏「獨立審查人」遭罰，去年NCC也評鑑中天過關。再者，NCC驟以該條款罰中天，對此不當處置表達強烈抗議，並將提起行政訴訟。

盼NCC拿出專業與良知！韓國瑜出面力挺中天

(中時 )