科技部與企業座談。（徐養齡翻攝）

為滿足工商團體及產業界對於政府建構完善投資環境，提升行政效率的需求，科技部19日攜手法務部廉政署、新竹縣、市政府、科技部新竹科學工業園區管理局及新竹科學園區保警中隊，舉行「破解圖利-便民意、增效率」政府與企業交流座談會，吸引企業及工商團體代表等230人參與，場面盛大。

中美貿易戰持續上演，衝擊全球的經濟，政府歡迎台商回流，積極建構完善投資環境，科技部以跨域結合模式，串聯新竹縣、市政府及竹科管理局行政資源，邀集轄內企業及工商團體代表等進行交流座談。

法務部廉政署主任祕書馮成實施法紀案例宣導，說明簡政便民的適法作為與圖利罪責無涉，促使公務員積極發揮勇於任事之精神。

議程並安排由新竹縣、市政府及竹科管理局說明受理工商登記、投資審查、採購、消防、建管及環安等相關業務的簡政便民措施，破除公務員忌憚圖利罪責而消極作為的疑慮。

(中時 )