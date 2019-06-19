開放報名即秒殺的「嬰幼兒閱讀起步走」活動，廣受好評帶動嬰幼兒圖書借書量。（何冠嫻翻攝）

「嬰幼兒閱讀起步走」活動廣受家長好評，針對0至5歲嬰幼兒打造歡樂共讀環境。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣教育處繼去年辦理針對0至5歲嬰幼兒的「嬰幼兒閱讀起步走」活動成效良好，今年擴大舉辦規畫6場次，邀請閱讀專業講師帶領家長透過音樂律動、手作活動等，學習閱讀技巧營造歡樂親子共讀。此外，縣立圖書館志工說故事活動也為建立客語沉浸式環境，於每個月第3周透過客語說故事，發揚傳承客家文化。

苗栗縣政府推動「閱讀起步走禮袋贈書」，「獎勵閱讀活動」、「文狀元選拔競賽」、「國中小閱讀磐石獎績優獎勵與表揚」等閱讀活動，藉由「聽覺學習」使專注力高度集中，進而打開學習與記憶之門；聽故事也可增加孩子背景知識，提升想像力、創造力、奠定優良的情緒智商。

縣府教育處指出，去年辦理3場嬰幼兒說故事活動或家長熱烈迴響，圖書館也增加不少嬰幼兒辦證和借書量，成效有目共睹，因此今年擴大辦理，規畫6場次「嬰幼兒閱讀起步走」說故事活動，邀請苗栗縣故事閱讀推廣及閱讀起步走親子共讀經驗講師羅嘉琪、黃瑋伶及張嘉欣，帶領家長引導嬰幼兒家長進行繪本閱讀技巧。

此外，縣立圖書館志工說故事也配合客家週活動，訂在每個月第三周安排客語說故事，並以客語對話交流，盼能透過客語說故事的方式，將客家文化向下扎根，讓學童增進對客家文化的認同，鼓勵多說多學客語。

教育處讀書資訊科表示，嬰幼兒閱讀起步走於6月2場活動已結束，之後將於7月6日、8月31日、9月7日、9月14日登場，可透過圖書館服務台及線上報名，各限額10組家庭，於開課日3週前開放報名，相關活動訊息可上苗栗縣立圖書館網頁http：／／lib.miaoli.gov.tw 及苗栗縣政府網頁http：／／www.miaoli.gov.tw查詢，或電洽苗栗縣立圖書館駱小姐，電話：037-559242、圖書館櫃台037-559001。

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