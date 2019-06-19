社頭國中學生們在即將拆除的明德樓前合影（謝瓊雲攝）

興建於1970年代的明德樓因建物老背少影響結構安全，今天正式動工進行拆除原地重建新建物。（謝瓊雲攝）

社頭國中明德樓拆除後將在原地興建社區共讀站，建築設計規畫示意圖看來造型十分具有特色。（謝瓊雲翻攝）

未來社頭國中的社區共讀站規畫設計圖。（謝瓊雲翻攝）

未來社頭國中的社區共讀站規畫設計圖。（謝瓊雲翻攝）

創校51年的社頭國中19日上午舉行明德樓拆除暨社區共讀站新建工程動土儀式，全新的圖書館總工程經費1738萬元，預計年底竣工，將提供學校師生、家長與社區民眾有更好的閱讀空間。

校長周昌憲表示，很幸運爭取到前瞻基礎建設計畫經費，在明德樓拆除後現地興建社區共讀站，將做為學校圖書館，同時歡迎社頭鄉民近來共讀站徜徉書香環境。建物本身是一層樓的平面建築，建築特色有點像日本著名合掌村，在一個凹地裡面、兩旁樹木林蔭之間，可望成為社頭的地標。

前來主持動土儀式的彰化縣長王惠美表示，社頭國中創校超過半個世紀，明德樓1970年代就蓋好，當時校舍建設經費並非一次到位，一次次的施工讓建物結構呈現「老背少」，時間久了安全性有問題，縣府爭取到近600萬元經費拆除。

王惠美說，彰化縣持續推廣的社區閱讀政策，希望讓校園圖書館設施與社區共用，也讓家長、師生及鄉親能在圖書館裡獲得最好的休息與知識，年底完工後將帶給孩子們及社區鄉親有非常舒適的共讀環境，讓大家都能徜徉在書香裡。

她強調，投資教育就是投資未來，縣府除了持續推行營養午餐，現在也開始研究如何讓孩子都有四菜一湯，將依各地區狀況逐步達成這個理想目標。「每週一天有機」，也正積極盤點有機食材，新學年也將大力推動英文教育、和AI科技教育，希望孩子與國際接軌，培養世界觀，跟上時代趨勢。

社區共讀站採鋼構及不對稱斜屋頂新穎外觀設計，內部預計規劃檢索區、借閱櫃台、閱覽區、開放書架、小型會議室暨視聽區及戶外閱讀區等。出席動土典禮的還有縣議員鄭俊雄、蕭如意、蕭淑芬、社頭鄉長劉錦昌、社頭鄉代會主席翁嘉壕等。

(中時 )