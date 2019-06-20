大南國小校長李雯琪親切和藹，常展露甜美笑顏，受封縣內最美校長。（何冠嫻攝）

大南國小校長李雯琪最喜歡和學生共讀英文繪本、玩英文桌遊，誘發學習樂趣。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣大湖鄉大南國小校長李雯琪親切和藹常展露甜美笑顏，受封縣內最美校長，她任職校長以及與學童相處有自己的一套方法，並且逐步實現，打造讓學童自信成長、多元展能的學習環境。

李雯琪結合自己專長與資源，發展英語教育，透過做中學、玩中學、境中學的方式融入英語教育，讓孩子「自然而然習慣兩種語言」，並規畫「多元英語社團」、「寒暑假英語營隊」、「國際志工」、「結合在地活動」等，拓展學童國際視野、培養多元文化欣賞力。

身為校長的李雯琪賢淑穩重的氣質加上落落大方的性格與親切笑容，總能與校內各年級學童打成一片，她表示，「孩子天真的笑容是最療癒、最無價的」，因此喜歡邀請學童們到校長室，共讀英文繪本、玩英文桌遊、指導英文戲劇展演等，並透過踢足球、聊天等互動，讓孩子們快樂學習。

李雯琪認為，「學如逆水行舟，不進則退」，學校如同學習型組織，與學生、老師、家長一同終身學習，各司其職成為好老師、好家長，讓學生有效能地學習，將學校打造成讓學童能夠多元展能、自信成長環境，並在挑戰任務中培養面對未來世界的素養。

(中時 )