Sisley極致夜間奇蹟再生眼部精萃15ml，8200元。（Sisley提供）

Sisley極致夜間奇蹟再生精華50ml，2萬2500元。（Sisley提供）

法國頂級保養品牌Sisley於1976年由修伯特多納諾、伊莎貝爾多納諾創立後，以植物美容學經驗及創新科技，在名媛貴婦圈屹立不搖，每一次推出新品還有SPA都在市場上成為話題焦點。

Sisley獨家護膚手法由法國總公司的專業小組走訪並受訓於世界各地知名按摩發源地如泰國、 中國、印度、歐洲等地區，吸收世界各國按摩手法後，融會貫通成獨家手法，並且依照 Sisley 不同產品品項，創造出不同的按摩手法。

這次推出全新「奇蹟玫瑰石亮眼護理」60分鐘5800元，以頂級的極致夜間奇蹟再生眼部精萃作為產品主軸，搭配玫瑰石英石按摩，讓身心靈在玫瑰的寵愛呵護下，達到療癒放鬆的極致享受。「奇蹟玫瑰石亮眼護理」不只照顧眼周肌膚的需求，在敷臉的同時，美療師會按摩雙手，舒展肩頸，讓每分鐘都能徜徉在頂級保養中恣意放鬆，全程使用Sisley保養品，用量豪邁，據悉每次都能用掉近半瓶用量，也讓品牌愛好者都指定預約美膚中心的SPA課程，供不應求，往往要提前一個月前預約，品牌專屬頂級美膚中心位於Bellavita 2樓與晶華酒店B2 。

(中時 )