美國空軍與柯特斯防禦公司(Kratos Defense)合作製造的XQ-58A「女武神」(Valkyrie)無人機，完成第2次試飛。這款無人機是美國空軍設想，未來擔任有人戰機的忠誠僚機(Loyal Wingman)，成為飛行員的空中幫手。

防衛新聞(Defense News)報導，美國空軍官員威爾‧洛佩爾(Will Roper )表示，美國空軍非常期待XQ-58A，正在考慮先購買20~30架來進一步試驗，XQ-58A設定為低價、重覆使用、可大量部署的無人機，使指揮官敢於積極調派它們，並且可以承受作戰損失。因此在研發之初，美國空軍是與無人拖靶機的製造商柯特斯公司合作，該公司表示，估計100架XQ-58A，只要大約200萬美元。

USAF releases first video of MYSTERIOUS stealth combat drone XQ-58A Valkyrie

不過「女武神」並不只有便宜而已，也具備接近超音速、長續航和機動性的優點，這可能使它成為一個相當良好的夥伴僚機。空軍研究實驗室正在研發安裝在女武神身上的感測器與武器系統，而且還希望在未來可以植入人工智能，以便能夠與飛行員一起訓練、學習，提高戰鬥技能，並能夠獨立應對威脅。

洛佩爾稱這項計畫是Skyborg，就是非人為遙控，可自主判斷的飛行智慧機機器。他在5月告訴國防新聞，希望在幾年就能看到真實、可與F-35和F-15EX等載人戰鬥機合作搭配。

(中時電子報)