台中市長盧秀燕（中）19日出席「台中市大台中不動產開發商業同業公會」第11屆理事長交接活動，釋出「地價稅調整會讓大家很有感」的好消息。（盧金足攝）

台中市大台中不動產開發商業同業公會19日舉辦會員大會暨理事長交接典禮，由第10屆理事長紀吉川將印信交給第11屆新任理事長王至亮，市長盧秀燕出席致賀，感謝紀吉川貢獻，並祝福新任理事長成功接棒；她也釋出大利多，上任後以「輕稅簡政」為目標，「地價稅賦的合理性，一定要讓大家有感」。

盧秀燕在都發局長黃文彬的陪同下出席台中市大台中不動產開發商業同業公會會員大會暨理事長交接典禮，肯定該公會表現績優。

盧秀燕畢業自政大地政系，她說，雖未從事相關工作，但長期以來關心不動產行業；身為市長，了解不動產行業如同火車頭工業，帶動百業、更是經濟發展最重要的基石，未來市府將會更重視公會的貢獻與努力，並與大家維持良好的夥伴關係。

「輕稅簡政，是我們的必走之路！」盧秀燕表示，過去競選市長期間，深諳地價稅甚高的問題，上任後以「輕稅簡政」為目標，市府將審酌市民稅賦負擔，多方考量各項因素審慎評議，兼顧稅賦公平及地價合理性，一定要讓大家有感，感受到市府在振興經濟、輕稅簡政的努力。

新任理事長、和唐建設總經理王至亮強調，市府正推動「台中厝」細部規則，將與700多名會員配合政府政策，讓建築同業一起努力，為台中市民打造更好的居住環境。

台中縣市合併後，原台中縣不動產開發公會改名「台中市大台中不動產商業開發同業公會」，由懋榮建設董事長紀吉川擔任首任理事長，舉辦許多大型會議、市場分析等大小講座，凝聚會員共識。

台中市大台中不動產商業開發同業公會在19日進行理事長改選，由和唐建設總經理王至亮當選第11屆現任理事長。近年他在台中海線推案，也關注國際局勢，並赴對岸攻讀博士學位，積極與各地台商聯絡，交換意見。

王至亮接棒後表示，目前建築法規老舊、許多細節應該進行討論，才能讓開發業健全發展，為他擔任理事長服務公會的重責大任。

「不管如何，台灣就是不要內耗，停在原點，這種事情太傷本，我一點都不想做。」王至亮希望台灣充滿正能量，一起努力向上發展。

(中時 )