來台中消費500元，就有可能成為千萬豪宅幸運兒。市府宣布，20日開放山、海、屯、都4區豪宅地點的網路票選，還加碼送停車位，免繳稅金，中獎者8月即可入住新成屋。

市府暑假將舉辦首屆台中購物節，送出千萬精品豪宅、汽車、總統套房住宿等多項大獎，吸睛又吸金的大獎，盼為購物節買氣加溫。

都發局長黃文彬喊出，「台中好所在！歡迎搬到台中來消費！」為讓台中各地區民眾選出自己居住的地利之便，特別舉辦豪宅地點票選活動，特別遴選具有山城副都心、海線海空港、屯區大花園、市區好生活等特色的豪宅。

黃文彬說，票數第一名的地區，將作為首獎豪宅座落處，保證新成屋，含車位，免繳稅金，價值超過1000萬元，歡迎民眾踴躍參加，讓購物節熱潮率先引爆。

台中市兩大不動產公會全力贊助頭獎豪宅獎品，購物節期間舉辦「台中房地產交易博覽會」，搭配「賞屋地圖」，提供民眾多樣性的房地產選擇。

經發局主祕蔡珍珍指出，連續6周的購物節活動，周周抽好獎，最後一周將抽出首獎豪宅，預計6月29日台中購物節APP將正式上線，屆時民眾可藉由手機登入消費發票，獲得抽獎機會，歡迎民眾踴躍到台中消費。

台中購物節從7月10日到8月18日，到台中購物滿500元並上網登錄發票，即可參與抽獎，有機會抽中價值千萬的精品豪宅、5台汽車、6間總統套房住宿、6台時尚電動機車，以及飯店旅宿、伴手禮等大獎。

(中時 )