高雄市長韓國瑜19日下午出席社教館與市長獎畢業生及模範生合影活動時，被一名國三學生當面比食指嗆說：「你要去選總統這件事情真的是太可笑了，不要讓你的感性壓過你的理性，自己醒一醒！」韓國瑜事後對此表示，認為這名學生把握難得機會，勇於表達內心意見，未來將大有出息，他非常尊重。

韓國瑜當時沒有多做回應，仍是摸了學生的頭，讓他離開，繼續與下一個學生合影。

這名國中生接受媒體訪問時說，他認為韓國瑜要去選總統這件事情，真的太可笑，認為市長既然在選前做了這麼多承諾，如果現在又要去選總統，當然對他的reputation（名譽）有點不太好，況且他做了承諾、提出政見之類的，也不是那麼有道理。

至於說這番話是否醞釀許久，學生說，也沒有啦，就是想要說這句話。他在接受短暫訪問後，隨即離去，媒體問他就讀的學校，他不願表示校名，只是隨手一指說：「前面那間學校」，也沒留下姓名。根據地理位置，他應該就讀中山國中。

韓國瑜說，相信很多高雄市民內心也是矛盾的，再次肯定該名學生未來會大放異彩，認為這名國三生勇氣可嘉，十分棒，為他拍拍手。韓國瑜也強調，今天現場也有很多學生當面向他表達鼓勵。

(旺報 )