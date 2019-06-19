侯友宜今晚在新北市府宴請藍綠立委。（譚宇哲攝）

新北市長侯友宜今晚在新北市府宴請藍綠立委，希望共同為市政建設爭取中央經費272億，與會立委肯定侯友宜施政表現，民進黨立委余天盛讚侯在所有縣市首長中表現最好，國民黨立委羅明才則比侯施政「100分」；侯友宜感謝立委相挺，希望拚市政不分藍綠，一起為新北市民爭取應有資源。

今天晚宴國民黨、民進黨、親民黨立委共計有11位出席，包括新北市區域立委羅明才、林德福、、余天、呂孫綾、林淑芬、羅致政、江永昌、吳琪銘、張宏陸，不分區立委李鴻鈞、柯志恩，區域立委中僅黃國昌、吳秉叡、蘇巧慧因另有行程未出席。

余天表示，他與侯友宜認識30多年，交情不錯，「只要侯市長交代的，我們都都會做」，強調自己做事不會分黨派，也認為侯友宜上任至今表現很好，「直轄市長中他表現最好！」

羅明才表示，統籌分配稅款10多年沒修，新北市人均補助僅1比1.5，希望不分藍綠集合力量，讓中央多多關注新北市未來的發展；他也認為侯友宜是1天當3天用的市長，肯定他的施政表現，「我給他100分！」

(中時 )